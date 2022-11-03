Как в "Игре престолов", только круче: где в России искать дом драконов, Риверран и другие культовые места

24 октября телеканал HBO показал финальную серию "Дома дракона". К радости фанатов, второй сезон приквела "Игры престолов" будет, но на экраны выйдет лишь в 2024-м. Специалисты сервиса "Яндекс.Путешествия" решили продлить впечатления от просмотра и специально для Лайфа собрали подборку неожиданных мест в России, где можно прочувствовать атмосферу сериалов франшизы "Песнь льда и огня". Приближаются новогодние каникулы — чем не повод посетить средневековые замки, посмотреть на драконов и увидеть атрибуты в стиле "Игры престолов"?

Что посмотреть в Казани? Дом драконов

Дракон из "Игры престолов" и скульптура дракона у входа в центр семьи "Казан" в Казани. Фото © "Игра престолов". Режиссёр Дэвид Наттер, сценаристы Дэвид Бениофф, Джордж Р.Р. Мартин / Kinopoisk.ru; © Shutterstock

Немногие знают, что довольно много драконов можно встретить в архитектуре Казани. Например, центр семьи "Казан" украшен барельефом с драконами, по периметру здания также установлены скульптуры этих мифических существ. В городе даже есть памятник дракону Зиланту — мифологическому существу из татарских легенд и сказок. Драконы также окружают казанский фонтан "Миллениум", держа чашу. Кстати, на гербе Казани тоже изображён дракон.

Как доехать до центра семьи "Казан", памятника Зиланту и фонтана "Миллениум"?

Все достопримечательности сосредоточены в черте города: центр семьи "Казан" находится на Куйбышевском водохранилище, ближайшая станция метро — "Козья слобода". От неё до "Казана" пешком 13 минут. Памятник дракону Зиланту расположен в центре у стен Казанского кремля — 1 минута пешком от станции "Кремлёвская". Фонтан "Миллениум" находится в самом центре парка Тысячелетия, в четырёх минутах от станции метро "Площадь Тукая".

Что посмотреть в Коломне? Отель-замок la Ferme de Reve

Риверран из "Игры престолов" и отель-замок la Ferme de Reve в Коломне. Фото © "Игра престолов". Режиссёр Дэвид Наттер, сценаристы Дэвид Бениофф, Джордж Р.Р. Мартин / Kinopoisk.ru; © fermereve.ru

Хотите почувствовать себя лордом Речных земель? Тогда ваш выбор для мини-путешествия — замок la Ferme de Reve. Аутентичный отель расположен в Коломенском городском округе. Размах поистине королевский: 50 гектаров экологически чистых лесов и полей и настоящая дикая природа. Сам замок построен в лучших традициях французской архитектуры долины реки Луар XVIII века. На территории комплекса владельцы разводят редких животных, например муфлонов (жвачное парнокопытное рода баранов. — Прим. Лайфа).

Как добраться до замка la Ferme de Reve в Коломне?

Замок la Ferme de Reve, напоминающий Риверран из "Игры престолов", находится в деревне Доношово. Путь на машине из центра Коломны займёт 35 минут. На дорогу из Москвы на автомобиле закладывайте около двух часов.

Что посмотреть в Якутии? Национальный парк "Ленские столбы"

Стена на Севере в "Игре престолов" и нацпарк "Ленские столбы" в Якутии. Фото © "Игра престолов". Режиссёр Дэвид Наттер, сценаристы Дэвид Бениофф, Джордж Р.Р. Мартин / Kinopoisk.ru; © Shutterstock

"Ленские столбы" — национальный парк в Якутии на берегу реки Лены. Российские фанаты "Игры престолов" не раз отмечали сходство природных образований и знаменитой Северной стены из сериала. Если верить учёным, эти столбы начали появляться около 550 млн лет назад и долгое время формировались из горных пород. Причудливую форму они обрели из-за высокого содержания известняка в море. Помимо живописных скал заповедник знаменит флорой и фауной: в местных краях водятся рыси, росомахи, ондатры и другие редкие животные.

Как добраться до "Ленских столбов"?

Добираться до "Ленских столбов" удобнее всего из Якутска. Можно, например, доплыть на теплоходе, а можно доехать на машине по Вилюйскому тракту до базы в поселении Бестях, а оттуда уже на лодках по воде.

Что посмотреть в Ингушетии? Средневековый комплекс оборонно-сторожевых башен Вовнушки

Башня Радости из "Игры престолов" и башни Вовнушки в Ингушетии. Фото © "Игра престолов". Режиссёр Дэвид Наттер, сценаристы Дэвид Бениофф, Джордж Р.Р. Мартин / Kinopoisk.ru; © Shutterstock

Северный Кавказ известен многочисленными древними сооружениями. Одно из наиболее атмосферных — средневековый башенный комплекс Вовнушки. Он был построен на вершинах обрывистых утёсов скал примерно в XIV веке. Раньше башни соединял подвесной мост — он располагался над Гулойхийским ущельем, первобытной красотой которого можно насладиться и сегодня. В 2008 году древнее строение стало финалистом конкурсного проекта "Семь чудес России". Одна из башен очень напоминает Башню Радости, показанную в "Игре престолов".

Как добраться до башенного комплекса Вовнушки?

Попасть в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, где расположены Вовнушки, можно либо с экскурсионным туром, либо самостоятельно. Из столицы Ингушетии, города Магас, на машине до башен можно доехать за два часа.

Что посмотреть в Крыму? Генуэзская крепость в Судаке

Замок Хайгарден из "Игры престолов" и Генуэзская крепость в Крыму. Фото © Shutterstock; © ТАСС / Алексей Павлишак

Ещё один российский регион, пропитанный древней историей, — Крым. Например, в Судаке на Крепостной горе сохранилась большая крепость XIII–XIV веков. Это уникальный комплекс памятников средневековой архитектуры общей площадью почти 30 гектаров. Эта территория за время своего существования принадлежала разным народам, в частности генуэзцам. Там археологи регулярно находят самые разные артефакты, оставшиеся от греков, турок, монголов и даже венецианцев. Предположительно, Генуэзская крепость была построена в XIV веке. Это средневековое строение очень похоже на родовой замок дома Тиреллов Хайгарден.

Как доехать до Генуэзской крепости в Судаке?

Из центра Судака на автомобиле до Генуэзской крепости можно доехать всего за десять минут, следуя по улице Ленина, а затем — по Туристскому шоссе. Альтернатива — общественный транспорт: примерно в 250 метрах от крепости есть остановка "Уютное", до которой следуют автобусы № 5, 6 и маршрутное такси № 2.

Что посмотреть в Дагестане? Доарабская цитадель Нарын-кала

Дорн из "Игры престолов" и цитадель Нарын-кала в Дагестане. Фото © Shutterstock

Нарын-кала — главная достопримечательность и гордость города Дербента, включена в список Всемирного наследия Юнеско. Это древняя цитадель, построенная полторы тысячи лет назад. Её стены спускались к Каспию с обеих сторон, что позволяло держать под контролем проход от моря на южную сторону, к Персии. Гористая местность, засушливый климат, неприступные стены крепости в совокупности с южным колоритом напоминают Дорн — один из регионов Семи Королевств, жаркий край гор и пустынь.

Как добраться до Дербентской крепости?

Крепость, в состав которой входит цитадель Нарын-кала, расположена в западной части Дербента и хорошо видна издалека. Подняться к ней можно либо пешком по длинной лестнице, либо на личном автомобиле до главных ворот: общественный транспорт туда не ходит.