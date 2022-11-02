"Ничего мужского не осталось": Боня пристыдила Киркорова, назвавшего певицу Наргиз "уродиной"
Телеведущая заявила, что настоящий мужчина не стал бы опускаться до оскорблений женщины. "Там всё выбито мужским колом!" — с уверенностью сообщила Боня, говоря о Киркорове.
Телеведущая и светская львица Виктория Боня не стерпела оскорбительных высказываний Филиппа Киркорова в адрес певицы Наргиз Закировой и разнесла поп-короля за немужское поведение. Напомним, на концерте в родном для Наргиз Ташкенте Киркоров назвал бывшую приятельницу "уродиной", которой "не мешало бы подружиться с головой". Боня сочла поступок Филиппа Бедросовича отвратительным.
"Назвать женщину уродиной на сцене, когда в зале сидят женщины и дети😳 В Америке бы общество не простило такое, это был бы его последний концерт. Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого! Видимо, ничего мужского уже там не осталось:( Там всё выбито мужским колом!" — написала Боня.
Виктория Боня осудила Филиппа Киркорова за оскорбления в адрес Наргиз Закировой. Скриншот © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / super.ru
Сама Наргиз пока никак не ответила Киркорову, возможно, потому, что сейчас находится в Нью-Йорке — наслаждается временем с внуками. Сеть между тем разделилась на лагеря: одни поддерживают Киркорова, другие считают, что и Закирова — та ещё штучка, третьи выливают помои на Боню: "Идиотка, всегда лезущая не в своё дело", "Теперь очередь Бони получить мужским колом))", "Пфф, ща Боня будет пиариться на том, что сказал Киркоров, типа чтобы о ней вспомнили😂", "Ооо, понеслось! Стенка на стенку будет?".
Киркоров не просто так выступил со спичем про Наргиз. В конце октября артистка, с весны 2022-го проживающая в Узбекистане, возмутилась, увидев афишу предстоящего выступления поп-короля. Речь Закировой о "понаехавших" певцу не понравилась, и Филипп поставил коллегу на место, напомнив, как ещё недавно она перед ним заискивала. А ещё заметил, что никто и не уезжал, а вот кто понаехал, так это Наргиз, которая "за свой грязный язык" не сможет въехать в Россию ещё 50 лет.
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