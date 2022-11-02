"Ничего мужского не осталось": Боня пристыдила Киркорова, назвавшего певицу Наргиз "уродиной"

Телеведущая и светская львица Виктория Боня не стерпела оскорбительных высказываний Филиппа Киркорова в адрес певицы Наргиз Закировой и разнесла поп-короля за немужское поведение. Напомним, на концерте в родном для Наргиз Ташкенте Киркоров назвал бывшую приятельницу "уродиной", которой "не мешало бы подружиться с головой". Боня сочла поступок Филиппа Бедросовича отвратительным.

"Назвать женщину уродиной на сцене, когда в зале сидят женщины и дети😳 В Америке бы общество не простило такое, это был бы его последний концерт. Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого! Видимо, ничего мужского уже там не осталось:( Там всё выбито мужским колом!" — написала Боня.

Виктория Боня осудила Филиппа Киркорова за оскорбления в адрес Наргиз Закировой. Скриншот © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / super.ru

Сама Наргиз пока никак не ответила Киркорову, возможно, потому, что сейчас находится в Нью-Йорке — наслаждается временем с внуками. Сеть между тем разделилась на лагеря: одни поддерживают Киркорова, другие считают, что и Закирова — та ещё штучка, третьи выливают помои на Боню: "Идиотка, всегда лезущая не в своё дело", "Теперь очередь Бони получить мужским колом))", "Пфф, ща Боня будет пиариться на том, что сказал Киркоров, типа чтобы о ней вспомнили😂", "Ооо, понеслось! Стенка на стенку будет?".