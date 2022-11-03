Полковник США усомнился в превосходстве НАТО над Российской армией
Американский полковник Макгрегор заявил, что НАТО не сможет победить Российскую армию
Вашингтон рассматривает возможность использовать силы НАТО с преобладающим числом американских военных против РФ. Однако Североатлантический альянс не сможет победить Российскую армию. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative.
"Маловероятно, что традиционное американское оружие сможет одержать верх над военной мощью России. Отсутствие конкретных целей также ставит под сомнение способность НАТО победить российские силы", — написал он.
Полковник подчеркнул, что Москва имеет полную власть над всей армией, в результате военные РФ понимают, за что борются. А вот американские генералы не могут ожидать аналогичной верности от союзников. Поэтому Макгрегор задался вопросом, смогут ли США и их сторонники отодвинуть в сторону свои национальные интересы.
По его словам, президент США Джо Байден и американские генералы должны понимать, что цена провала сил НАТО на Украине будет очень высокой, особенно после неудачи в Ираке и Афганистане. Сейчас военный дух Штатов находится на низком уровне, а вербовка в ВС проходит очень тяжело.
Ранее сообщалось, что конфликт между РФ и НАТО может начаться из-за переброски военных США на Украину. Как подчеркнул обозреватель Джек Бакби, несмотря на то что американские военные не будут вести боевые действия, само присутствие на Украине солдат из страны альянса является значительным событием в противостоянии.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ