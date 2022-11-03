Полковник США усомнился в превосходстве НАТО над Российской армией

Вашингтон рассматривает возможность использовать силы НАТО с преобладающим числом американских военных против РФ. Однако Североатлантический альянс не сможет победить Российскую армию. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative.

"Маловероятно, что традиционное американское оружие сможет одержать верх над военной мощью России. Отсутствие конкретных целей также ставит под сомнение способность НАТО победить российские силы", — написал он.

Полковник подчеркнул, что Москва имеет полную власть над всей армией, в результате военные РФ понимают, за что борются. А вот американские генералы не могут ожидать аналогичной верности от союзников. Поэтому Макгрегор задался вопросом, смогут ли США и их сторонники отодвинуть в сторону свои национальные интересы.

По его словам, президент США Джо Байден и американские генералы должны понимать, что цена провала сил НАТО на Украине будет очень высокой, особенно после неудачи в Ираке и Афганистане. Сейчас военный дух Штатов находится на низком уровне, а вербовка в ВС проходит очень тяжело.