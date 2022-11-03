У жилого дома на западе Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела

Фрагменты человеческого тела были обнаружены около одного из жилых домов на западе Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Фрагменты человеческого тела обнаружили возле жилого дома в Москве. Видео © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Всё произошло на улице Маршала Тухачевского. На месте находятся сотрудники ведомства. Организована проверка, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным Лайфа, останки принадлежат 50-летней женщине, в убийстве которой подозревают её же 89-летнего супруга. В квартире у него были найдены другие части тела погибшей.