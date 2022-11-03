МИД РФ выразил решительный протест послу Британии из-за атаки на Севастополь
МИД России выразил решительный протест британскому послу в Москве Деборе Броннерт из-за причастности Лондона к атаке Украины на корабли Черноморского флота в Севастополе.
"Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона", — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве добавили, что послу указали "на недопустимость подобных враждебных провокаций", и потребовали немедленно прекратить их. В случае продолжения подобных "актов агрессии" вся ответственность за рост напряжённости в отношениях между Лондоном и Москвой будет лежать на британской стороне.
Напомним, 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там уточнили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
VK / МИД России