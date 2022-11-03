МИД РФ выразил решительный протест послу Британии из-за атаки на Севастополь

МИД России выразил решительный протест британскому послу в Москве Деборе Броннерт из-за причастности Лондона к атаке Украины на корабли Черноморского флота в Севастополе.

"Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона", — говорится в сообщении министерства.