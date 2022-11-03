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3 ноября, 12:12

Россиянам объяснили особенности работы в праздничные дни

Юристы напомнили о дополнительной оплате труда работающих в праздники

Работники, которые трудятся в праздники, могут получить дополнительную оплату. Об этом в беседе с RT напомнила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

"По трудовому законодательству России в праздники работники имеют право получить оплату за работу в нерабочие и праздничные дни в двойном размере. Или же по договорённости с работодателем работник, отработав праздничный день, может получить отгул — тогда эта работа оплачивается в размере, предусмотренном трудовым договором", — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что работодатель не может сам дать отгул за труд в праздники. По словам специалиста, именно подчинённый обязан решить, будет выполнять обязанности за двойной оклад или позже возьмёт день для отдыха.

А заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв отметил, что по статье 95 Трудового кодекса длительность рабочего дня, который предшествует празднику, уменьшается на час. Он добавил, что выгоду получат те, кто в этот период находится в отпуске, так как если отдых затрагивает "красный день календаря", то он продлевается.

По мнению собеседника RT, много россиян будет работать в праздники для того, чтобы другие смогли какое-то время не вспоминать про выполнение обязанностей. Так, трудиться не перестанут полицейские и сотрудники скорой помощи, а также пожарные и аварийные службы, военнослужащие и предприятия непрерывного цикла.

Соловьёв добавил, что, согласно законодательству РФ, людей могут привлечь к работе в выходные и праздники при соответствующих трудовых договорах и других документах. Причём заставить делать это можно только на основании согласия сотрудника.

"Конечно, существуют ситуации, когда работодатель может злоупотреблять своим положением, создавать неприятные и отчасти дискриминирующие ситуации, когда один и тот же работник из раза в раз будет назначаться на дежурства или ставиться на смены, выпадающие на выходные и праздничные дни", — отметил юрист.

В подобной ситуации нужно просить, чтобы данные решения были зафиксированы на бумаге. Затем с копиями таких документов можно пойти в трудовую инспекцию, прокуратуру и суд, заключил эксперт.

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Лайф напоминает, что на текущей неделе будет три выходных. Всё из-за того, что на пятницу выпадает 4 ноября — День народного единства. Это государственный праздник, выходной день.

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов
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