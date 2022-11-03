Еврокомиссия назвала США крупнейшим поставщиком газа в ЕС после Норвегии

Вторым после Норвегии крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз стали США. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на экономической конференции Банка Латвии. Трансляция велась на сайте ЕК.

Он уточнил, что речь идёт о поставках топлива в сжиженном виде.

"Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков. Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в Евросоюз, за которой следуют США с СПГ", — сказал он.

По словам Домбровскиса, ранее основным экспортёром газа для Евросоюза была Россия. Но поставки из РФ сократились.