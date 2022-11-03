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3 ноября, 12:19

Еврокомиссия назвала США крупнейшим поставщиком газа в ЕС после Норвегии

Вторым после Норвегии крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз стали США. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на экономической конференции Банка Латвии. Трансляция велась на сайте ЕК.

Он уточнил, что речь идёт о поставках топлива в сжиженном виде.

"Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков. Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в Евросоюз, за которой следуют США с СПГ", — сказал он.

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По словам Домбровскиса, ранее основным экспортёром газа для Евросоюза была Россия. Но поставки из РФ сократились.

Ранее Лайф сообщал о том, что некоторые европейские страны уже начали тратить запасы газа из своих хранилищ, при этом зимой ситуация ухудшится из-за изменений логистики и источников газоснабжения в ЕС. Об этом рассказали в "Газпроме".

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Илья Суриков

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