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3 ноября, 12:30

Экс-премьер Пакистана Хан ранен в ходе стрельбы на политическом марше

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан получил ранение в ногу при стрельбе на политическом марше в Гуджранвале. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.

Также пострадали несколько членов возглавляемого Ханом политического движения "Техрик-и-инсаф", которые требуют новых выборов. Подозреваемый задержан.

Стрельба на политическом марше в Иране. Видео © Twitter / Sprinter Monitor

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А ранее Лайф рассказывал о теракте в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз, в результате которого погибло более 15 человек, ещё 40 пострадало. Изначально сообщалось о трёх нападавших, однако позднее стало известно, что террористов было двое, причём второй находился неподалёку от мавзолея. Преступник начал обстреливать собравшихся возле святыни паломников из автомата. Позднее местные власти сообщили о смерти исполнителя.

Обложка ©

Twitter / Sprinter Monitor

Артур Лапсаков
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