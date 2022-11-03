Экс-премьер Пакистана Хан ранен в ходе стрельбы на политическом марше

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан получил ранение в ногу при стрельбе на политическом марше в Гуджранвале. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.

А ранее Лайф рассказывал о теракте в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз, в результате которого погибло более 15 человек, ещё 40 пострадало. Изначально сообщалось о трёх нападавших, однако позднее стало известно, что террористов было двое, причём второй находился неподалёку от мавзолея. Преступник начал обстреливать собравшихся возле святыни паломников из автомата. Позднее местные власти сообщили о смерти исполнителя.