Политолог рассказал о "нормальном агрегатном состоянии" Зеленского
Политолог Корнилов призвал не искать логику в заявлениях Зеленского
Говорить о противоположных вещах в стиле президента Украины Владимира Зеленского, поэтому в его заявлениях не нужно искать логику. Таким мнением в беседе с телеканалом "360" поделился политолог и публицист Владимир Корнилов.
Так эксперт отреагировал на интервью лидера Незалежной, в котором он затронул тему ядерной войны. С одной стороны, глава государства заверил, что такого противостояния бояться не стоит. С другой — не исключил, что РФ может начать эту битву. Корнилов уверен, что подобными заявлениями Зеленский "напрашивается".
"Он в самом интервью несколько раз себе противоречит, заявляя прямо противоположные вещи. И это для него нормальное агрегатное состояние", — отметил политолог, добавив, что Зеленский не может сам принимать решения, он делает всё "по прямой указке".
Специалист добавил, что Киев не готов к ядерной войне. Об этом говорит, в частности, неприспособленность обычных бомбоубежищ в городе к подобным атакам. По словам Корнилова, на территории украинской столицы осталось много укрытий ещё со времён СССР, однако большинство из них было приватизировано и заброшено. Эксперт считает, что от ядерной бомбы они не защитят. Причём России, по его мнению, также важно проверить состояние своих сооружений.
Ранее Лайф писал, что пользователи "Твиттера" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что не стоит бояться ядерной войны. В том числе юзеры призвали отстранить лидера Незалежной от власти.
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