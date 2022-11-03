Политолог рассказал о "нормальном агрегатном состоянии" Зеленского

Говорить о противоположных вещах в стиле президента Украины Владимира Зеленского, поэтому в его заявлениях не нужно искать логику. Таким мнением в беседе с телеканалом "360" поделился политолог и публицист Владимир Корнилов.

Так эксперт отреагировал на интервью лидера Незалежной, в котором он затронул тему ядерной войны. С одной стороны, глава государства заверил, что такого противостояния бояться не стоит. С другой — не исключил, что РФ может начать эту битву. Корнилов уверен, что подобными заявлениями Зеленский "напрашивается".

"Он в самом интервью несколько раз себе противоречит, заявляя прямо противоположные вещи. И это для него нормальное агрегатное состояние", — отметил политолог, добавив, что Зеленский не может сам принимать решения, он делает всё "по прямой указке".

Специалист добавил, что Киев не готов к ядерной войне. Об этом говорит, в частности, неприспособленность обычных бомбоубежищ в городе к подобным атакам. По словам Корнилова, на территории украинской столицы осталось много укрытий ещё со времён СССР, однако большинство из них было приватизировано и заброшено. Эксперт считает, что от ядерной бомбы они не защитят. Причём России, по его мнению, также важно проверить состояние своих сооружений.