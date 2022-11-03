Кузьминский суд Москвы продлил арест журналистке Баязитовой по делу о вымогательстве

Напомним, 10 августа Кузьминский суд Москвы арестовал Александру Баязитову по обвинению в вымогательстве, несмотря на доводы защиты, в частности по поводу состояния здоровья журналистки. У неё ряд серьёзных заболеваний, в том числе диабет второго типа. Во время своей речи в суде журналистка подчеркнула, что только писала тексты на заказ для разных ресурсов в качестве фрилансера и не понимает сути обвинений. За женщину вступилось не только журналистское сообщество, но и Госдума. Так, ранее депутат Евгений Попов предложил изменить Баязитовой меру пресечения из-за имеющихся у неё проблем со здоровьем.