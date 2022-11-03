Кузьминский суд Москвы продлил арест журналистке Баязитовой по делу о вымогательстве
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Кузьминский суд Москвы продлил арест журналистке Александре Баязитовой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Об этом сообщает наш корреспондент.
Под стражей она будет находиться до 7 января. Вместе с журналисткой суд оставил в СИЗО и медиатехнолога Ольгу Архарову.
Напомним, 10 августа Кузьминский суд Москвы арестовал Александру Баязитову по обвинению в вымогательстве, несмотря на доводы защиты, в частности по поводу состояния здоровья журналистки. У неё ряд серьёзных заболеваний, в том числе диабет второго типа. Во время своей речи в суде журналистка подчеркнула, что только писала тексты на заказ для разных ресурсов в качестве фрилансера и не понимает сути обвинений. За женщину вступилось не только журналистское сообщество, но и Госдума. Так, ранее депутат Евгений Попов предложил изменить Баязитовой меру пресечения из-за имеющихся у неё проблем со здоровьем.