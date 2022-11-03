Поклонниц Хейли Бибер и Беллы Хадид предупредили о риске облысения из-за любимой причёски

Одна из самых трендовых причёсок в виде тугого пучка, ставшая популярной благодаря моделям Хейли Бибер и Белле Хадид, может привести к облысению. Всё из-за натянутого состояния прядей. Об этом рассказал анонимный специалист-трихолог бренда по уходу за волосами Cloud Nine изданию The Sun.

Такая причёска стала популярной, поскольку с её помощью можно легко скрыть грязные волосы. Эксперт считает, что, несмотря на симпатичный внешний вид, это опасно для волос.

"Скованность этого стиля создаёт напряжение, которое может вызвать стресс для фолликулов ваших волос, что часто приводит к их выпадению", — отметил трихолог.

Он также добавил, что постоянное ношение резинки для волос при такой причёске может привести к их ломкости. Медик рекомендовал как можно реже носить такую причёску и использовать для фиксации волос заколку-крабик.