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3 ноября, 14:12

Расчленивший супругу 89-летний москвич изобразил удивление от вопроса об убийстве

Полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении супруги 89-летнего москвича

Сотрудники полиции вывели из дома 89-летнего мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении супруги на северо-западе Москвы. Судя по видео, дедуля с трудом смог дойти до автомобиля правоохранителей.

"Супругу убил? Да вы что! С ума сошли, что ли?" — ответил он на вопрос нашего корреспондента, изображая искреннее удивление.

Полицейские выводят из дома подозреваемого в убийстве. Видео © LIFE

Напомним, фрагменты человеческого тела были обнаружены у жилого дома на улице Маршала Тухачевского. По нашим данным, останки принадлежат 50-летней женщине. В квартире у 89-летнего супруга были найдены другие части тела погибшей.

Обложка ©

LIFE

Артур Лапсаков

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