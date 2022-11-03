Расчленивший супругу 89-летний москвич изобразил удивление от вопроса об убийстве

Сотрудники полиции вывели из дома 89-летнего мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении супруги на северо-западе Москвы. Судя по видео, дедуля с трудом смог дойти до автомобиля правоохранителей.

"Супругу убил? Да вы что! С ума сошли, что ли?" — ответил он на вопрос нашего корреспондента, изображая искреннее удивление.

Полицейские выводят из дома подозреваемого в убийстве. Видео © LIFE