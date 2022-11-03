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3 ноября, 13:54

В Петербурге планируют организовывать "духовные путешествия"

В Петербурге разрабатывают проект по развитию религиозного туризма

В Северной столице разрабатывают культурно-образовательный проект "Монастыри и святыни Санкт-Петербурга", который займётся развитием религиозных путешествий. Его создают региональные комитеты по развитию туризма и епархии. Причём в программу включены объекты, которые связаны не только с православием.

"Нам бы хотелось, чтобы в Петербург приезжали люди не только для того, чтобы полюбоваться его красотой, но и для совершения, если хотите, духовного путешествия, как это происходит при посещении Иерусалима", — отметила зампредседателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия, слова которой приводит газета "Петербургский дневник".

По её мнению, в городе есть много святынь, которые относятся ко всем мировым религиям. Гвичия также подчеркнула, что все исторические экскурсии по Петербургу несомненно связаны с духовными учреждениями, причём некоторые туристы могут этого не заметить. Эксперт также отметила, что при посещении монастырей и храмов можно лучше познакомиться с теми традициями, которые существуют в Северной столице на протяжении последних 300 лет. Чем отличаются подобные путешествия от паломнических, объяснил руководитель паломнической службы при Казанском кафедральном соборе клирик Михаил Шастин.

"В последнем случае речь идёт о так называемом путешествии с молитвой и ради неё. А религиозный туризм — начало этого пути, когда человек только начинает знакомство со своей верой. И поэтому сегодня особенно важна поддержка самосознания наших людей", — подчеркнул он.

В свою очередь глава Комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский заявил, что в регионе находится 5500 действующих храмов и монастырей — больше, чем в любом другом месте в России. В рамках проекта планируется обучить светских экскурсоводов, чтобы они могли грамотно рассказывать людям об истории. Планируется создать для них и пресс-туры, где они смогут поговорить с настоятелями. Не забудут и про интерактивную часть маршрутов. Так, организаторы намерены уделить внимание смотровым площадкам на крышах или колокольнях храмов.

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Газета "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев

Никита Осипов

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