Опубликовано видео обмена более 100 российских военных, освобождённых из плена
Минобороны РФ сообщило об обмене 107 российских военных
Более 100 российских военных вернулись из украинского плена, где им грозила смертельная опасность. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Российские военные возвращаются из плена ВСУ. Видео © Telegram / Шамсаил Саралиев
"3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении.
Видео с возвращением военных опубликовал в телеграм-канале депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Теперь военных доставят на самолётах военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, где они смогут пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Напомним, новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107 анонсировал сегодня днём врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, 65 военных из этого числа — жители республик Донбасса.
Telegram / Шамсаил Саралиев