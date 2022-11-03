Опубликовано видео обмена более 100 российских военных, освобождённых из плена

Более 100 российских военных вернулись из украинского плена, где им грозила смертельная опасность. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные возвращаются из плена ВСУ. Видео © Telegram / Шамсаил Саралиев

"3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении.

Видео с возвращением военных опубликовал в телеграм-канале депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Теперь военных доставят на самолётах военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, где они смогут пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.