НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 ноября, 13:34

В День народного единства Путин посетит выставку, посвящённую Украине

В День народного единства, 4 ноября, президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Также он посетит выставку "Украина. На переломах эпох", организованную в Центральном выставочном зале "Манеж", сообщает пресс-служба Кремля.

Выставка занимает четыре тысячи квадратных метров, в ней десять тематических залов, которые охватывают период от основания Древнерусского государства до наших дней.

"На экспозиции представлены уникальные фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды совместной российско-украинской истории", — уточнили в пресс-службе.

VK запустит челленджи и квизы в честь Дня народного единства

VK запустит челленджи и квизы в честь Дня народного единства

После посещения выставки президент встретится с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Ранее Лайф сообщал, что памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому вновь появился на Красной площади после реставрации, и публиковал его видео.

Обложка ©

kremlin.ru

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров