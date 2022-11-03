В День народного единства Путин посетит выставку, посвящённую Украине

В День народного единства, 4 ноября, президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Также он посетит выставку "Украина. На переломах эпох", организованную в Центральном выставочном зале "Манеж", сообщает пресс-служба Кремля.

Выставка занимает четыре тысячи квадратных метров, в ней десять тематических залов, которые охватывают период от основания Древнерусского государства до наших дней.

"На экспозиции представлены уникальные фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды совместной российско-украинской истории", — уточнили в пресс-службе.

После посещения выставки президент встретится с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.