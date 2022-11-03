Носилки, спасающие жизни: Петербургские единороссы поддержали волонтёрский проект "Золотые руки ангела" 11050 11050 Лидер петербургских единороссов Сергей Боярский посетил производство носилок для нужд СВО. Фото предоставлено Лайфу

С марта текущего года добровольцы по всей стране изготавливают тактические носилки, которые позволяют быстро эвакуировать раненых в условиях боя. Вот уже третья точка производства таких носилок в рамках волонтёрского проекта "Золотые руки ангела" открылась на улице Зои Космодемьянской в Санкт-Петербурге.

Проекту оказывает поддержку региональное отделение "Единой России". Волонтёрам помогли закупить промышленные швейные машины. На сегодняшний день петербургское движение "Золотые руки ангела" объединяет около двухсот человек. Они безвозмездно участвуют в пошиве носилок и эвакуационных строп, помогают проекту собирать средства.

Так выглядят носилки, когда всё почти готово: осталось только прострочить. Фото © vk.com / "Золотые руки ангела"

Секретарь петербургского отделения единороссов, депутат Госдумы Сергей Боярский принял участие в открытии нового помещения, где будут трудиться добровольцы. Он рассказал, что познакомился с представителями волонтёрского движения во время командировки в Крым.

"Движение появилось в марте этого года после начала спецоперации, но сам продукт их деятельности — даже раньше. Носилки создал молодой парень с позывным Фома — выпускник курсов тактической медицины. Это не совсем привычные носилки с деревянными брусьями, их можно брать с собой непосредственно на передовую, что экономит драгоценное время — золотой час после получения ранения. Именно в этот час наиболее высок шанс спасти солдата", — отметил Боярский.

Волонтёры за работой. Фото © vk.com / "Золотые руки ангела"

Лидер петербургских единороссов тепло поблагодарил волонтёров движения, указав, что результаты их деятельности востребованы, потому что спасают жизни. Боярский выразил надежду, что в дальнейшем удастся расширить географию точек производства в Петербурге, поскольку число желающих помочь растёт с каждым днём.

"Уникальность этого продукта в том, что его нельзя заменить, купить в магазинах. Это абсолютное ноу-хау, которое сейчас развивается по всей стране благодаря прекрасной общественной организации, с которой мы стали партнёрами. Всё это делается силами волонтёров, в том числе наших однопартийцев, и сразу отправляется на фронт", — сказал он.

Координатор петербургских волонтёров Влада Высоцкая со своей стороны отметила, что проект получает поддержку со стороны неравнодушных петербуржцев, общественников и организаций. Участники проекта планируют организовать работу даже в ночную смену. Изолированное помещение и тихие машинки вполне позволяют реализовать эти планы.

"У нас сейчас в Санкт-Петербурге несколько точек, и суммарно больше тысячи носилок в месяц мы можем изготавливать и отправлять на фронт. Устройство носилок очень простое: они сплетены из ременной стропы шириной 20 миллиметров, у них ячеистая структура. Носилки очень компактные, лёгкие, могут быть в наличии у санинструктора отделения сразу на переднем крае, мгновенно можно эвакуировать с поля боя человека", — отметила Высоцкая.

А ранее Лайф рассказывал, как в Ростовской области бабушки-волонтёры вяжут тёплые вещи, в том числе носки и шапки, для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Проходит это в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

Авторы Алексей Берковиц