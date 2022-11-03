Глава исполкома ОНФ Кузнецов — о подготовке срочников: Вопрос не во времени, а в качестве
Сейчас важнее не срок, а качество военной подготовки. Об этом в ходе марафона "Знание о героях" заявил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, комментируя возможность реализации меры, согласно которой срочники будут отправляться на службу на два года.
Глава Исполкома ОНФ Кузнецов — об увеличении срока службы. Видео © LIFE
По его словам, на Украине сейчас идёт сложная инженерная и современная война. Следовательно, когда уже будет разработан курс подготовки бойцов для участия в аналогичных боевых действиях, тогда и можно говорить, какой срок подготовки для них нужен — полгода, год или два.
"А сейчас вопрос не в сроках, а количестве и качестве подготовки", — подчеркнул Кузнецов.
Он также прокомментировал ситуацию с жалобами мобилизованных на отсутствие выплат. По его словам, в настоящий момент ОНФ занимается данным вопросом, но как быстро появятся результаты, Кузнецов сказать не смог. Дело в том, что в мобилизации "есть огрехи", добавил он.
"Мы с самого начала мобилизационной кампании запустили горячую линию по ошибочной мобилизации. К нам обратилось 60 тысяч человек. Это каждый пятый. Три тысячи человек вернулись домой, кто ошибочно мобилизован", — рассказал он.
Ранее Лайф писал, что депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал увеличить до двух лет срок службы в армии. По мнению парламентария, нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил против увеличения срока службы до двух лет. По его словам, данная мера не повлияет на боеспособность армии.
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