Глава исполкома ОНФ Кузнецов — о подготовке срочников: Вопрос не во времени, а в качестве

Сейчас важнее не срок, а качество военной подготовки. Об этом в ходе марафона "Знание о героях" заявил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, комментируя возможность реализации меры, согласно которой срочники будут отправляться на службу на два года.

Глава Исполкома ОНФ Кузнецов — об увеличении срока службы. Видео © LIFE

По его словам, на Украине сейчас идёт сложная инженерная и современная война. Следовательно, когда уже будет разработан курс подготовки бойцов для участия в аналогичных боевых действиях, тогда и можно говорить, какой срок подготовки для них нужен — полгода, год или два.

"А сейчас вопрос не в сроках, а количестве и качестве подготовки", — подчеркнул Кузнецов.

Он также прокомментировал ситуацию с жалобами мобилизованных на отсутствие выплат. По его словам, в настоящий момент ОНФ занимается данным вопросом, но как быстро появятся результаты, Кузнецов сказать не смог. Дело в том, что в мобилизации "есть огрехи", добавил он.

"Мы с самого начала мобилизационной кампании запустили горячую линию по ошибочной мобилизации. К нам обратилось 60 тысяч человек. Это каждый пятый. Три тысячи человек вернулись домой, кто ошибочно мобилизован", — рассказал он.