Суд освободил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову

Мосгорсуд принял решение освободить из СИЗО бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определённых действий.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил Раковой меру пресечения с содержания под стражей на запрет определённых действий", — говорится в решении инстанции.