Суд освободил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову
Мосгорсуд принял решение освободить из СИЗО бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Ракова в зале суда. Видео © LIFE
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил Раковой меру пресечения с содержания под стражей на запрет определённых действий", — говорится в решении инстанции.
Напомним, экс-замминистра просвещения Марина Ракова обвиняется в хищении более 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, подписанных в 2019 году, среди них проект "Учитель будущего". Также она является фигурантом дела по фиктивному трудоустройству в РАНХиГС нескольких сотрудников Минпросвещения. Ущерб от мошеннической схемы составил более 20 миллионов рублей. Свою вину Ракова изначально не признала. По делу также проходят ректор Шанинки Сергей Зуев, который признался в мошенничестве, и ректор РАНХиГС Владимир Мау. Позднее уголовное дело в отношении последнего было прекращено.
ТАСС / Щербак Александр