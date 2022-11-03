Журналисту Караулову ограничили выезд за границу из-за неуплаты судебного штрафа

Журналисту Андрею Караулову ограничили выезд за границу из-за неуплаты судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В связи с постановлением отдела судебных приставов по Центральному административному округу ГУ ФССП по Москве от 10 октября Караулов Андрей Викторович из-за неисполнения судебного решения был временно ограничен в выезде из РФ из-за долга в размере 20 тысяч рублей", — сказал неназванный собеседник агентства.

В конце сентября журналиста вызвали в правоохранительные органы для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете, но уже в начале октября он уехал из страны.