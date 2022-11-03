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3 ноября, 13:03

Журналисту Караулову ограничили выезд за границу из-за неуплаты судебного штрафа

Журналисту Андрею Караулову ограничили выезд за границу из-за неуплаты судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В связи с постановлением отдела судебных приставов по Центральному административному округу ГУ ФССП по Москве от 10 октября Караулов Андрей Викторович из-за неисполнения судебного решения был временно ограничен в выезде из РФ из-за долга в размере 20 тысяч рублей", — сказал неназванный собеседник агентства.

В конце сентября журналиста вызвали в правоохранительные органы для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете, но уже в начале октября он уехал из страны.

Адвокат Караулова сообщил, что журналист проходит по делу в качестве свидетеля

Адвокат Караулова сообщил, что журналист проходит по делу в качестве свидетеля

Ранее Андрей Караулов сообщил, что в его доме проходит обыск. По его словам, причиной тому стало заявление от главы Ростеха Сергея Чемезова. Сам же журналист сейчас в Дубае, где готовится к операции на сердце.


Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Наталья Исакова

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