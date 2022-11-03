Жительница Тюмени совратила пьяного подростка и оказалась на скамье подсудимых

Жительницу Тюмени Анастасию М. суд приговорил к шести месяцам ограничения свободы за секс с парнем, не достигшим 16 лет. Изначально она заявляла, что это было добровольно, но позже вовсе стала отрицать свою вину.

Этот случай произошёл в марте 2022 года. По информации Объединённой пресс-службы судебной системы региона, Анастасия была у знакомой и выпивала спиртное. В какой-то момент к ним пришёл нетрезвый несовершеннолетний знакомый с другом и девушкой. Они продолжили пить вместе.

"Ближе к ночи гости пошли в магазин, а они остались с парнем вдвоём. Ей стало плохо, и она легла на диван. Что было после этого, не помнит. Между ней и несовершеннолетним быть ничего не могло", — приводит пресс-служба пояснения женщины.

Но вот на предварительном следствии подсудимая говорила, что сама намекала несовершеннолетнему своим видом и действиями, что хочет заняться с ним сексом. Причём молодой человек тоже подтвердил, что вступил в половую связь с женщиной добровольно.