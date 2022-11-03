Банда "Джокеров" избила и ограбила тёщу Алексея Воробьёва в Подмосковье
Грабители в масках Джокера обокрали тёщу Алексея Воробьёва на 10 млн рублей
Неизвестные избили и ограбили тёщу известного российского актёра и певца Алексея Воробьёва. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в Подмосковье.
Кадры коттеджа тёщи Алексея Воробьёва, где произошло ограбление. Видео © Telegram / SHOT
Трое злоумышленников в масках улыбающегося суперзлодея из вселенной DC Comics Джокера ворвались в трёхэтажный особняк к 57-летней Виктории Челышевой. Неизвестные несколько раз ударили женщину по голове и приковали наручниками к лестнице, а затем вынесли золото, часы и ювелирные украшения из сейфа.
Полицию вызвал супруг Виктории, с которым та разговаривала по телефону прямо перед нападением. Испугавшись криков жены и оборвавшегося звонка, мужчина тут же вызвал оперативников. По данным телеграм-канала, нанесённый Челышевой ущерб составляет около десяти миллионов рублей. Личности грабителей пока не установлены.
Отметим, что дочь Виктории Татьяна познакомилась со знаменитостью во время съёмок проекта "Холостяк". У пары появился ребёнок, однако сама девушка сейчас живёт с новым мужчиной.
Ранее Лайф сообщал, что неизвестные ограбили дом певца Данко в Крыму. В момент происшествия самого артиста дома не было, внутри находились только жена Мария Силуянова с шестилетним сыном.
Telegram / SHOT