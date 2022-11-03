"Превращается в идеологию": Гендерное многообразие противоречит законам эволюции, заявил Онищенко
Онищенко заявил, что России специально навязывают многообразие полов
России специально навязывают многообразие полов, которое сейчас распространено на Западе. Об этом в эфире радио Sputnik заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Это специально навязанная нам проблема. Но она не вчера возникла. Это было всегда — гермафродитизм и так далее, когда природа делает ошибку, и человек иногда не понимает, кто он: мальчик или девочка. Бывает такая пограничная вещь", — напомнил он.
Эксперт добавил, что раньше люди корректно воспринимали подобные отклонения. В основном этим вопросом занимались врачи, которые проводили операции по смене пола. Однако теперь гендерное многообразие пропагандируется и превращается в идеологию, уверен Онищенко. Он заключил, что такое явление является безнравственным и не соответствует законам эволюции.
Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор потребовал от Scratch оставить для россиян при регистрации только два пола. По данным ведомства, сервис предлагал "различные варианты выбора пола, включая не соответствующие российским традиционным ценностям".
ТАСС / Михаил Почуев