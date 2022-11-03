"Превращается в идеологию": Гендерное многообразие противоречит законам эволюции, заявил Онищенко

России специально навязывают многообразие полов, которое сейчас распространено на Западе. Об этом в эфире радио Sputnik заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Это специально навязанная нам проблема. Но она не вчера возникла. Это было всегда — гермафродитизм и так далее, когда природа делает ошибку, и человек иногда не понимает, кто он: мальчик или девочка. Бывает такая пограничная вещь", — напомнил он.

Эксперт добавил, что раньше люди корректно воспринимали подобные отклонения. В основном этим вопросом занимались врачи, которые проводили операции по смене пола. Однако теперь гендерное многообразие пропагандируется и превращается в идеологию, уверен Онищенко. Он заключил, что такое явление является безнравственным и не соответствует законам эволюции.