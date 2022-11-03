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Регион
Опубликовано 3 ноября 2022, 16:22

В состоянии Анатолия Карпова наметилась положительная динамика

Шахматист Карякин рассказал о положительной динамике в состоянии Анатолия Карпова

Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что гроссмейстер и депутат Государственной думы Анатолий Карпов идёт на поправку.

Карякин рассказал о состоянии здоровья Карпова. Видео © LIFE

"Мы на связи с его помощниками, семьёй. Врачи говорят, что положительная динамика, поэтому надеемся на лучшее", — отметил Карякин в разговоре с журналистами на просветительском марафоне "Знание о героях".

Гроссмейстер также сообщил, что отказался выступать на международных турнирах под флагом Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Для него это принципиальный вопрос.

Появились данные об улучшении состояния Анатолия Карпова
Появились данные об улучшении состояния Анатолия Карпова

Напомним, что Карпов неудачно упал днём 29 октября в Георгиевском переулке недалеко от здания Госдумы. Медики диагностировали у 71-летнего пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости. Он был помещён в отделение нейрореанимации, а полиция начала проверку.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Наталья Исакова
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