В состоянии Анатолия Карпова наметилась положительная динамика

Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что гроссмейстер и депутат Государственной думы Анатолий Карпов идёт на поправку.

Карякин рассказал о состоянии здоровья Карпова. Видео © LIFE

"Мы на связи с его помощниками, семьёй. Врачи говорят, что положительная динамика, поэтому надеемся на лучшее", — отметил Карякин в разговоре с журналистами на просветительском марафоне "Знание о героях".

Гроссмейстер также сообщил, что отказался выступать на международных турнирах под флагом Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Для него это принципиальный вопрос.