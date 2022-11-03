В состоянии Анатолия Карпова наметилась положительная динамика
Шахматист Карякин рассказал о положительной динамике в состоянии Анатолия Карпова
Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что гроссмейстер и депутат Государственной думы Анатолий Карпов идёт на поправку.
Карякин рассказал о состоянии здоровья Карпова. Видео © LIFE
"Мы на связи с его помощниками, семьёй. Врачи говорят, что положительная динамика, поэтому надеемся на лучшее", — отметил Карякин в разговоре с журналистами на просветительском марафоне "Знание о героях".
Гроссмейстер также сообщил, что отказался выступать на международных турнирах под флагом Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Для него это принципиальный вопрос.
Напомним, что Карпов неудачно упал днём 29 октября в Георгиевском переулке недалеко от здания Госдумы. Медики диагностировали у 71-летнего пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости. Он был помещён в отделение нейрореанимации, а полиция начала проверку.
ТАСС / Сергей Фадеичев