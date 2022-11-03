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3 ноября, 13:51

Лайф публикует видео изнутри "ЧВК Вагнер центра" в Петербурге

Появилось видео из "ЧВК Вагнер центра" в Петербурге

В распоряжении Лайфа оказались кадры изнутри бизнес-центра "ЧВК Вагнер" в Санкт-Петербурге, открытие которого анонсировал бизнесмен Евгений Пригожин. Оно запланировано уже на завтра, 4 ноября.

Кадры изнутри "ЧВК Вагнер центра" в Петербурге. Видео © LIFE

Как рассказал Пригожин, центр представляет из себя комплекс зданий, где смогут бесплатно разместиться изобретатели, проектировщики и IТ-специалисты. Целью создания военного технополиса является повышение обороноспособности России, в том числе и информационной.

Судя по кадрам, пространство уже готово встречать на рабочем месте специалистов. Для них оборудованы стильные и современные офисы.

Пригожин признал создание ЧВК "Вагнер"

Пригожин признал создание ЧВК "Вагнер"

Ранее Пригожин сообщил о создании народного ополчения в Белгородской области. Кроме того, по словам бизнесмена, в ДНР и ЛНР также активно возводится "Линия Вагнера" — фортификационные укрепления на границах регионов.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова

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