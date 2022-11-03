КНДР запустила четвёртую за день ракету, она упала вне исключительной зоны Японии
КНДР запустила ещё одну, предположительно, баллистическую ракету, которая стала четвёртой за день. Об этом сообщило управление безопасности на море, выполняющее функции береговой охраны Японии.
По данным телеканала NHK, запущенная ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Японское правительство созвало оперативный штаб, в который входят представители соответствующих ведомств, сейчас они анализируют данные о пуске.
Пхеньян совершил пуск примерно через час после заявления, в котором назвал опасным решение США и Южной Кореи продлить учения Vigilant Storm и пообещал, что "они узнают, что совершили необратимую ошибку".
Ранее в Южной Корее заявили о неудачном запуске КНДР межконтинентальной ракеты. Выпущена она была из района Сунан в Пхеньяне примерно в 07:40 (01:40 мск). Снаряд пролетел расстояние почти 760 километров на максимальной высоте около 1920 километров, а его максимальная скорость достигла 15 Махов.
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ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN