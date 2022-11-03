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Опубликовано 3 ноября 2022, 13:56

МИД России: Британия проводит подготовку украинских подводных диверсантов под Николаевом

Великобритания организовала в Очакове подготовку украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Чёрного и Азовского морей. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с причастностью Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.

"Работа ведётся <...> в Очакове Николаевской области и включает подготовку подводных диверсантов для действий в акваториях Чёрного и Азовского морей", — указывается в сообщении.

По данным дипведомства, укрепление военно-морского сотрудничества Британии и Украины осуществляется в рамках программы "Объединённая многонациональная группа по подготовке — Украина". Обучение проводится на базе отдельного центра спецоперации "Юг" имени атамана А. Головатого ВСУ.

Ранее в МИД РФ заявили, что Британия передавала Украине подводные беспилотники. Это было в августе – сентябре 2022 года.

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Напомним, 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там уточнили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".

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Getty Images / SOPA Images / Mihail Siergiejevicz

Евгения Колесникова
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