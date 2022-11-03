МИД России: Британия проводит подготовку украинских подводных диверсантов под Николаевом

Великобритания организовала в Очакове подготовку украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Чёрного и Азовского морей. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с причастностью Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.

"Работа ведётся <...> в Очакове Николаевской области и включает подготовку подводных диверсантов для действий в акваториях Чёрного и Азовского морей", — указывается в сообщении.

По данным дипведомства, укрепление военно-морского сотрудничества Британии и Украины осуществляется в рамках программы "Объединённая многонациональная группа по подготовке — Украина". Обучение проводится на базе отдельного центра спецоперации "Юг" имени атамана А. Головатого ВСУ.