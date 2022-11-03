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3 ноября, 14:16

Вучич предрёк Европе "адски тяжёлую" зиму из-за холодов и роста цен на электричество

Из-за отсутствия дополнительных поставок газа, высоких цен на электричество и холодов предстоящая зима в Европе будет "адски тяжёлой". Такой неутешительный прогноз озвучил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, через семь дней в некоторых странах Европы заметно похолодает, именно тогда и будут тратиться запасы голубого топлива. В итоге из-за отсутствия дополнительных поставок газа сразу же повысятся цены на электричество.

"Я хочу сказать, что это ежедневно поднимает цены на 50%, так что это будет адски тяжёлая зима", отметил Вучич в ходе пресс-конференции.

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Ранее стало известно, что некоторые страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ. При этом, как отметили в "Газпроме", зимой ситуация ещё ухудшится из-за изменений логистики и источников газоснабжения в ЕС.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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