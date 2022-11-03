Вучич предрёк Европе "адски тяжёлую" зиму из-за холодов и роста цен на электричество

Из-за отсутствия дополнительных поставок газа, высоких цен на электричество и холодов предстоящая зима в Европе будет "адски тяжёлой". Такой неутешительный прогноз озвучил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, через семь дней в некоторых странах Европы заметно похолодает, именно тогда и будут тратиться запасы голубого топлива. В итоге из-за отсутствия дополнительных поставок газа сразу же повысятся цены на электричество.

"Я хочу сказать, что это ежедневно поднимает цены на 50%, так что это будет адски тяжёлая зима", — отметил Вучич в ходе пресс-конференции.