Вучич предрёк Европе "адски тяжёлую" зиму из-за холодов и роста цен на электричество
Из-за отсутствия дополнительных поставок газа, высоких цен на электричество и холодов предстоящая зима в Европе будет "адски тяжёлой". Такой неутешительный прогноз озвучил президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, через семь дней в некоторых странах Европы заметно похолодает, именно тогда и будут тратиться запасы голубого топлива. В итоге из-за отсутствия дополнительных поставок газа сразу же повысятся цены на электричество.
"Я хочу сказать, что это ежедневно поднимает цены на 50%, так что это будет адски тяжёлая зима", — отметил Вучич в ходе пресс-конференции.
Ранее стало известно, что некоторые страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ. При этом, как отметили в "Газпроме", зимой ситуация ещё ухудшится из-за изменений логистики и источников газоснабжения в ЕС.