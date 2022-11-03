Всё больше немцев поддерживают позицию России в украинском кризисе

"40% опрошенных полностью или частично согласны с утверждением, что спецоперация стала реакцией России на многочисленные провокации со стороны НАТО. Это на 11% больше, чем в апреле", — приводит журнал результаты проведённого опроса.

Также 18% респондентов согласились с тем, что российский лидер Владимир Путин принимает меры против глобальной элиты, которая "управляет мировыми процессами за кулисами". В предыдущем опросе Cemas в апреле этот показатель составлял 12%. Вместе с тем растут и рейтинги одобрения заявлений о том, что исторически Украина фактически является частью РФ (с восьми до 14%) и что СВО на Украине стала необходимой для того, чтобы ликвидировать там фашистское правительство (с пяти до девяти процентов).