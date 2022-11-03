Всё больше немцев поддерживают позицию России в украинском кризисе
Spiegel: В Германии растёт поддержка российской спецоперации на Украине
Российский взгляд на украинский кризис становится всё более популярным среди немцев. Об этом сообщает издание Spiegel, ссылаясь на результат исследования Центра мониторинга, анализа и стратегии Cemas.
"40% опрошенных полностью или частично согласны с утверждением, что спецоперация стала реакцией России на многочисленные провокации со стороны НАТО. Это на 11% больше, чем в апреле", — приводит журнал результаты проведённого опроса.
Также 18% респондентов согласились с тем, что российский лидер Владимир Путин принимает меры против глобальной элиты, которая "управляет мировыми процессами за кулисами". В предыдущем опросе Cemas в апреле этот показатель составлял 12%. Вместе с тем растут и рейтинги одобрения заявлений о том, что исторически Украина фактически является частью РФ (с восьми до 14%) и что СВО на Украине стала необходимой для того, чтобы ликвидировать там фашистское правительство (с пяти до девяти процентов).
А ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц поменял отношение к Путину. При этом ещё месяц назад немецкий политик занимал совершенно иную позицию в отношении Москвы.
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