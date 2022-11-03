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3 ноября, 14:20

Автомобильный бренд Infiniti объявил об уходе из России

Автомобильная компания Infiniti решила уйти с российского рынка. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла", — гласит японская мудрость. Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayōnara — на японском означает "До свидания", — говорится в сообщении.

При этом российский офис компании сообщил в соцсети "ВКонтакте", что дорожит своими клиентами и продолжает о них заботиться, несмотря ни на что. Владельцы автомобилей Infiniti будут получать сервисную поддержку в рамках условий гарантии. Российские сотрудники также выразили готовность ответить на все вопросы клиентов по официальным каналам связи.

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А в октябре из России ушёл американский автоконцерн Ford Motor. Компания продала свою долю в совместном предприятии Sollers.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

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