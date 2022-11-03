Командира "Ахмата" Алаудинова перевели в Народную милицию ЛНР

Командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова назначили заместителем командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР. О таком решении заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он указал, что освобождение Алаудинова от должности секретаря Совета безопасности ЧР связано с его продвижением по службе.

"По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР. Ему также присвоено воинское звание генерал-майора. Правда, согласился командир спецназа "Ахмат" с условием: за ним будет сохранён статус помощника Главы ЧР", — отметил Кадыров в телеграм-канале.

Он поздравил Алаудинова с назначением и выразил уверенность, что тот отлично справится со всеми задачами командования, а хороших новостей с передовой станет ещё больше. Алаудинов в ответ поблагодарил Кадырова за высокую оценку и возможность быть полезным стране и народу.

"Бойцы спецназа "Ахмат" и 2-го армейского корпуса ЛНР будут нещадно громить врага до победного конца. Победа неизбежно за нами", — написал он в телеграм-канале.