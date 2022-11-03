Илон Маск выступит на полях саммита G20

Основатель компаний Tesla и SpaceX, а также новоиспечённый владелец соцсети Twitter Илон Маск выступит на международной встрече лидеров бизнеса на полях предстоящего саммита "Большой двадцатки" (G20) на Бали. Об этом сообщает индонезийская газета The Jakarta Post.

Ожидается, что американский миллиардер примет участие в сессии "Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций" вместе с индонезийским бизнесменом Аниндей Бакри. Глава отделения торговой палаты на Бали Маде Арианди также подтвердил журналистам издания участие Маска в G20.

"Да, это правда. Илон Маск примет участие в саммите G20 на Бали", — приводит газета его слова.