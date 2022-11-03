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Регион
Опубликовано 3 ноября 2022, 14:52
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В ЛНР назвали число пленных украинских военных

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: Более тысячи украинских военнопленных находится в республике

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что более одной тысячи бойцов украинских войск сейчас находится в плену на территории республики. Слова омбудсмена приводит ТАСС.

"В настоящий момент в ЛНР находится больше тысячи украинских солдат — 1180 [человек]. Это без учёта тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса", — уточнила Сердюкова.

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Напомним, сегодня состоялся новый обмен пленными. В результате в Россию вернулись 107 военных, которым на территории Украины грозила смертельная опасность.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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