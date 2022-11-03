В ЛНР назвали число пленных украинских военных

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что более одной тысячи бойцов украинских войск сейчас находится в плену на территории республики. Слова омбудсмена приводит ТАСС.

"В настоящий момент в ЛНР находится больше тысячи украинских солдат — 1180 [человек]. Это без учёта тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса", — уточнила Сердюкова.