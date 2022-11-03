В ЛНР назвали число пленных украинских военных
Омбудсмен ЛНР Сердюкова: Более тысячи украинских военнопленных находится в республике
Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что более одной тысячи бойцов украинских войск сейчас находится в плену на территории республики. Слова омбудсмена приводит ТАСС.
"В настоящий момент в ЛНР находится больше тысячи украинских солдат — 1180 [человек]. Это без учёта тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса", — уточнила Сердюкова.
Напомним, сегодня состоялся новый обмен пленными. В результате в Россию вернулись 107 военных, которым на территории Украины грозила смертельная опасность.
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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine