Шайбу Путина и письмо с подписью Александра I выставили на продажу в Москве

В Москве нашли настоящий рай для фанатов многих знаменитостей: в галерее Stargift собраны автографы и личные вещи звёзд, которые можно приобрести в личную коллекцию. Как сообщает kp.ru, цены на такие предметы немаленькие — от 20 тысяч до 10 миллионов рублей. Возможно, из-за этого покупателей в галерее гораздо меньше, чем простых наблюдателей.

Среди "экспонатов" можно, в частности, встретить автографы игроков "Спартака", минимальная стоимость — 100 тысяч рублей. Кроме того, в галерее также есть футбольные атрибуты и автографы Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Пеле. Подобные памятные вещи оказываются в Stargift благодаря сооснователю и коллекционеру Илье Слуцкину.

Найти в галерее можно и предметы истории. Так, посетители могут приобрести фрагмент письма с автографом императора Александра I, портрет с подписью бывшего министра обороны СССР Георгия Жукова, а также личный дневник экс-председателя Правительства Российской империи Петра Столыпина. Но надо учесть, что стоит всё это более миллиона рублей, причём цены назначаются субъективно.

Среди самых дорогих объектов рисунок с подписью писателя Николая Гоголя (9,8 миллиона рублей), рукописная записка с автографом революционера Владимира Ленина (четыре миллиона рублей). Также в этом списке фото космонавта Юрия Гагарина с его подписью и скакалка актёра Брюса Ли.

Кроме того, в галерее есть вещи и автографы президента России Владимира Путина — шайба и хоккейный свитер, причём их подлинность подтверждается документами. Сравнительно "дешёвыми" (до 200 тысяч рублей) являются автографы голливудских звёзд кино и моделей — их не так часто покупают россияне. Так, актёры Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Анджелина Джоли не пользуются большим спросом среди россиян, однако про Аль Пачино граждане не забывают.

Коллекционеры могут получить в галерее также автограф Леди Гаги и пластинку Мадонны. Выделяется среди всего этого фото обнажённой модели Наоми Кэмпбелл.