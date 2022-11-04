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3 ноября, 22:45

В "Наполи" рассказали, продадут ли Кварацхелию в "Реал"

Спортивный директор "Наполи" Джунтоли исключил возможность продажи Кварацхелии

Вероятность продажи полузащитника Хвичи Кварацхелии в "Реал" нулевая. Об этом заявил директор команды "Наполи" Кристиан Джунтоли в комментарии для "Спорт-Экспресса".

"Нет. Без шансов", — отрезал Джунтоли, отвечая на вопрос, если люди из "Реала" предложат кучу денег, продаст ли команда полузащитника.

Неаполь грозит всей Европе: Гол и передача Кварацхелии помогли "Наполи" разгромить "Аякс" в Лиге чемпионов

Неаполь грозит всей Европе: Гол и передача Кварацхелии помогли "Наполи" разгромить "Аякс" в Лиге чемпионов

Ранее Кварацхелия посвятил победу над "Болоньей" (3:2, 10-й тур чемпионата Италии) погибшей от удара током в фонтане 13-летней грузинской теннисистке Марите Мепаришвили.

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Sscnapoli

Анатолий Симоненко

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