В "Наполи" рассказали, продадут ли Кварацхелию в "Реал"

Вероятность продажи полузащитника Хвичи Кварацхелии в "Реал" нулевая. Об этом заявил директор команды "Наполи" Кристиан Джунтоли в комментарии для "Спорт-Экспресса".

"Нет. Без шансов", — отрезал Джунтоли, отвечая на вопрос, если люди из "Реала" предложат кучу денег, продаст ли команда полузащитника.