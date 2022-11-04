В "Наполи" рассказали, продадут ли Кварацхелию в "Реал"
Спортивный директор "Наполи" Джунтоли исключил возможность продажи Кварацхелии
Вероятность продажи полузащитника Хвичи Кварацхелии в "Реал" нулевая. Об этом заявил директор команды "Наполи" Кристиан Джунтоли в комментарии для "Спорт-Экспресса".
"Нет. Без шансов", — отрезал Джунтоли, отвечая на вопрос, если люди из "Реала" предложат кучу денег, продаст ли команда полузащитника.
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Ранее Кварацхелия посвятил победу над "Болоньей" (3:2, 10-й тур чемпионата Италии) погибшей от удара током в фонтане 13-летней грузинской теннисистке Марите Мепаришвили.
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