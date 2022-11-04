Бегемот убил разом семь человек

В Крайнесеверном регионе Камеруна бегемот напал на два каноэ, передвигавшихся по реке Логон. В результате инцидента семь человек погибли, пишет Actu Cameroun, ссылаясь на местных жителей.

Местное издание также приводит предупреждение камерунского общества охраны дикой природы. Там отметили, что нападения бегемотов на людей учащаются в период дождей: животные становятся агрессивнее.