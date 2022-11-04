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3 ноября, 22:37

Бегемот убил разом семь человек

На севере Камеруна семь человек стали жертвами нападения бегемота

В Крайнесеверном регионе Камеруна бегемот напал на два каноэ, передвигавшихся по реке Логон. В результате инцидента семь человек погибли, пишет Actu Cameroun, ссылаясь на местных жителей.

Местное издание также приводит предупреждение камерунского общества охраны дикой природы. Там отметили, что нападения бегемотов на людей учащаются в период дождей: животные становятся агрессивнее.

В Сызрани стая собак напала на детей недалеко от жилых домов

В Сызрани стая собак напала на детей недалеко от жилых домов

Ранее Лайф рассказывал, что в Московской области овчарка набросилась на 13-летнюю девочку и покусала её. Хозяин, который не смог удержать собаку, по-тихому, пока очевидцы помогали девочке, ушёл с места происшествия. Ребёнка отвезли в больницу с множественными рваными ранами.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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