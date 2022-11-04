Переживший нападение муж Пелоси покинул больницу
CNN: Подвергшийся нападению муж Пелоси выписан из больницы
Выписан из больницы Пол Пелоси — супруг спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на информированный источник.
"Пелоси, муж спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, дома и восстанавливается после жестокого нападения", — сказано в сообщении CNN.
Неделю назад Пол Пелоси перенёс операцию. Медики работали над трещиной в его черепной коробке, а также лечили травмы рук.
Напомним, 28 октября неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и ранил её мужа. Напавшего там же и задержали, ему вменяют покушение на убийство и ряд других преступлений. Позднее выяснилось, что полицейские стали свидетелями избиения супруга Пелоси. Они молча наблюдали за схваткой двух мужчин, прежде чем вмешаться.
Пол Пелоси. Фото © ТАСС / AP / Andrew Harnik