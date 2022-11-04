Переживший нападение муж Пелоси покинул больницу

Выписан из больницы Пол Пелоси — супруг спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на информированный источник.

"Пелоси, муж спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, дома и восстанавливается после жестокого нападения", — сказано в сообщении CNN.