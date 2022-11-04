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3 ноября, 22:16

Переживший нападение муж Пелоси покинул больницу

CNN: Подвергшийся нападению муж Пелоси выписан из больницы

Выписан из больницы Пол Пелоси — супруг спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на информированный источник.

"Пелоси, муж спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, дома и восстанавливается после жестокого нападения", — сказано в сообщении CNN.

Полиция Сан-Франциско опровергла слухи о гей-связях мужа Пелоси с нападавшим

Полиция Сан-Франциско опровергла слухи о гей-связях мужа Пелоси с нападавшим

Неделю назад Пол Пелоси перенёс операцию. Медики работали над трещиной в его черепной коробке, а также лечили травмы рук.

Напомним, 28 октября неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и ранил её мужа. Напавшего там же и задержали, ему вменяют покушение на убийство и ряд других преступлений. Позднее выяснилось, что полицейские стали свидетелями избиения супруга Пелоси. Они молча наблюдали за схваткой двух мужчин, прежде чем вмешаться.

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Пол Пелоси. Фото © ТАСС / AP / Andrew Harnik

Андрей Григорьев

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