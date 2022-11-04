"Небольшое предупреждение": Инженеры из Самары нашли способ нейтрализовать спутники Маска

Российские инженеры обнаружили уязвимости в глобальной спутниковой системе Starlink, созданной компанией SpaceX миллиардера Илона Маска. Учёные из Самары пришли к выводу, что для отключения передачи данных через Starlink на определённой территории совсем не обязательно сбивать находящиеся на орбите спутники, а достаточно вывести из строя наземную составляющую сети Илона Маска.

"Мы не пользовались никакими закрытыми источниками. Это наше небольшое предупреждение, что технологии для противодействия этой системе уже существуют", — рассказал газете "Известия" профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского национального исследовательского университета Андрей Сухов.

Публикация уже вызвала бурную реакцию среди профессионалов. Анализ опубликован в блоге Ассоциации вычислительной техники со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Российские учёные считают, что выведение из строя одной из наземных спутниковых станций отключит Интернет сразу на большой территории, а уничтожение пяти-десяти станций может лишить связи целый регион из нескольких государств.

Гарантированно уничтожают подобные цели современные ракеты с лазерным наведением и дроны-камикадзе. Однако нападение может быть и другого рода — кибератака или противодействие с помощью радиотехнических средств. Руководитель направления 5G в НИЦ телекоммуникаций МФТИ Роман Жуков вместе с тем уверен, что при выводе из строя наземной инфраструктуры Starlink сеть всё равно продолжит работать.

"Если разрушать наземную часть системы Starlink, будет увеличиваться время, которое необходимо для доставки пакета данных между терминалом пользователя и ближайшей базовой станцией. То есть портится качество связи с точки зрения абонента. Но сеть продолжит работать", — считает Жуков.