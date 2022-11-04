"Большая семёрка" договорилась о потолке цен на российскую нефть
Reuters: Страны G7 и Австралия договорились о потолке цен на нефть из России
Страны – участницы "Большой семёрки" (G7), а также Австралия договорились о введении потолка цен на нефть из России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
По его данным, достигнута договорённость об установлении именно фиксированной максимальной ставки на нефть из России, а не ценового динамического коридора, который обсуждался ранее.
Источники агентства рассказали, что окончательное решение может быть принято в конце ноября. Как сообщается в материале, G7 и Австралия "решили установить фиксированную предельную цену, которая будет регулярно пересматриваться, а не будет скидкой от индекса цен" на нефть.
Ранее Лайф писал, что ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, в него вошёл потолок цен на нефть, однако максимальная стоимость, которую хотел бы установить Брюссель, пока не определена. Глава Минфина США отмечала, что "предельная цена" может быть зафиксирована на уровне 60 долларов. На этом фоне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем, кто попытается ограничивать искусственно её цену.
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