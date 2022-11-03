Помогла полиция: В Севастополе спасли морских котиков от судьбы выброшенных дельфинов

В Севастополе изъяли северных морских котиков у главы дельфинария "Флиппер" Владимира Калниболотского. Это тот предприниматель, который выпустил четырёх приручённых неподготовленных дельфинов в Чёрное море. В дельфинарии у него находилось и семь северных ушастых тюленей. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Изъятие морских котиков у главы дельфинария в Севастополе. Видео © Telegram-канал / РаZVожаев

"В дельфинарии было семь северных морских котиков. После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности", — рассказал он в своём Telegram-канале.

По словам Развожаева, морских котиков в специально оборудованных машинах перевезут на базу Коктебельского дельфинария. После этого животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход. Это было обязательным условием передачи животных. Губернатор также выразил благодарность правоохранительным органам за содействие. Как добавил глава Севастополя, что касается выпущенных в море дельфинов, работа по их поиску продолжается.