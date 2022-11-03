Помогла полиция: В Севастополе спасли морских котиков от судьбы выброшенных дельфинов
Губернатор Развожаев: У директора дельфинария в Севастополе изъяли морских котиков
В Севастополе изъяли северных морских котиков у главы дельфинария "Флиппер" Владимира Калниболотского. Это тот предприниматель, который выпустил четырёх приручённых неподготовленных дельфинов в Чёрное море. В дельфинарии у него находилось и семь северных ушастых тюленей. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.
Изъятие морских котиков у главы дельфинария в Севастополе. Видео © Telegram-канал / РаZVожаев
"В дельфинарии было семь северных морских котиков. После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности", — рассказал он в своём Telegram-канале.
По словам Развожаева, морских котиков в специально оборудованных машинах перевезут на базу Коктебельского дельфинария. После этого животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход. Это было обязательным условием передачи животных. Губернатор также выразил благодарность правоохранительным органам за содействие. Как добавил глава Севастополя, что касается выпущенных в море дельфинов, работа по их поиску продолжается.
"Благодарю прокуратуру города, МВД Севастополя и лично начальника УМВД по Севастополю генерал-майора полиции Павла Ивановича Гищенко и прокурора Севастополя Максима Сергеевича Жука за слаженную работу ведомств", — написал губернатор.
Напомним, в Севастополе владелец дельфинария выбросил в море дрессированных дельфинов. Как рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, животные оказались на воле из-за споров и судебных разбирательств двух дельфинариев. Двое млекопитающих прибились к берегу, остальных ищут. По факту жестокого обращения с животными полиция возбудила уголовное дело. Меж тем директор дельфинария заявил, что выбросил животных из-за нехватки денег.
Telegram / РаZVожаев