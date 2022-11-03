Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ усиление сотрудничества двух стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Абу-Даби с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Они обсудили стратегическое партнёрство между двумя странами, пишет информационное агентство ОАЭ.

В сообщении уточняется, что министры говорили об "усилиях двух дружественных стран по укреплению перспектив совместного сотрудничества во всех областях". Нахайян дал высокую оценку итогам встречи президента ОАЭ Мухаммада бен Заида Аль Нахайяна и российского лидера Владимира Путина. По словам министра иностранных дел ОАЭ, результаты переговоров явно продемонстрировали высокую скорость развития сотрудничества между странами.