Двоих фанатов "Севильи" арестовали за расизм прямо во время матча
Двоих болельщиков "Севильи" арестовали за расизм на матче Лиги чемпионов
За проявление расизма арестованы два болельщика испанской "Севильи". Инцидент произошёл во время матча заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов, когда команда играла против английского "Манчестер Сити". Встреча прошла сегодня в Манчестере и завершилась победой англичан со счётом 3:1.
"Манчестер Сити" решительно осуждает расистские оскорбления, которым подвергся [защитник "Манчестер Сити"] Рико Льюис со стороны болельщиков "Севильи" во время вчерашнего матча. Было произведено два ареста, и мы продолжаем работать совместно с "Севильей" для расследования этого дела", — говорится в заявлении пресс-службы.
В матче с "Севильей" 17-летний Рико Луис забил гол, который позволил его команде сравнять счёт.
Как ранее писал Лайф, определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. Игры пройдут без "Барселоны", "Ювентуса" и "Атлетико". Среди "сеяных" команд (занявших первое место в группе) оказались "Бавария", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Наполи", "Порту", "Бенфика" и "Реал".
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