Двоих фанатов "Севильи" арестовали за расизм прямо во время матча

За проявление расизма арестованы два болельщика испанской "Севильи". Инцидент произошёл во время матча заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов, когда команда играла против английского "Манчестер Сити". Встреча прошла сегодня в Манчестере и завершилась победой англичан со счётом 3:1.

"Манчестер Сити" решительно осуждает расистские оскорбления, которым подвергся [защитник "Манчестер Сити"] Рико Льюис со стороны болельщиков "Севильи" во время вчерашнего матча. Было произведено два ареста, и мы продолжаем работать совместно с "Севильей" для расследования этого дела", — говорится в заявлении пресс-службы.

В матче с "Севильей" 17-летний Рико Луис забил гол, который позволил его команде сравнять счёт.