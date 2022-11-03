Жерар Пике объявил об уходе из "Барселоны" и завершении карьеры

Футболист Жерар Пике объявил об уходе из "Барселоны" и завершении спортивной карьеры. Об этом он написал в социальных сетях. Обращаясь к фанатам, 35-летний защитник каталонского клуба заявил, что теперь пришло время "замкнуть круг".

"Я всегда говорил, что после "Барсы" другой команды не будет, так и есть. В эту субботу будет моя последняя игра на [стадионе] "Камп Ноу", — отметил Пике.

Он является воспитанником "Барселоны". В 2004 году перешёл в "Манчестер Юнайтед", а затем в "Реал Сарагосу", но в 2008 году испанец всё-таки вернулся в родной клуб. За свою карьеру футболист восемь раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны и шесть раз — Суперкубок. Кроме того, Пике трижды завоевал Кубок Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной Испании он становился чемпионом мира и Европы.