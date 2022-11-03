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3 ноября, 19:50

ВСУ обстреляли в Курской области два посёлка

Старовойт: ВСУ обстреляли посёлки Тёткино и Краснооктябрьский в Курской области

Вооружённые силы Украины сегодня обстреляли посёлки Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано. Ответным огнём атака противника была подавлена", — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор заверил, что ситуация полностью под контролем российских военных.

Опубликованы фото последствий обстрела курского посёлка со стороны ВСУ

Опубликованы фото последствий обстрела курского посёлка со стороны ВСУ

Как рассказывал Лайф, 1 ноября украинская армия уже обстреливала приграничный посёлок Краснооктябрьский. Тогда был повреждён трёхэтажный дом.

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Telegram / gubernator_46

Андрей Григорьев

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