ВСУ обстреляли в Курской области два посёлка
Старовойт: ВСУ обстреляли посёлки Тёткино и Краснооктябрьский в Курской области
Вооружённые силы Украины сегодня обстреляли посёлки Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано. Ответным огнём атака противника была подавлена", — написал он в своём телеграм-канале.
Губернатор заверил, что ситуация полностью под контролем российских военных.
Как рассказывал Лайф, 1 ноября украинская армия уже обстреливала приграничный посёлок Краснооктябрьский. Тогда был повреждён трёхэтажный дом.
Telegram / gubernator_46