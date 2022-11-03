ВСУ обстреляли в Курской области два посёлка

Вооружённые силы Украины сегодня обстреляли посёлки Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано. Ответным огнём атака противника была подавлена", — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор заверил, что ситуация полностью под контролем российских военных.