Блок Нетаньяху получил парламентское большинство

На выборах в Кнессет 25-го созыва в Израиле блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство. ЦИК страны после завершения подсчёта голосов сообщила, что политическая сила набрала 64 мандата.

Нетаньяху возглавляет партию "Ликуд", она получила 32 мандата, правящая партия "Еш Атид" под руководством экс-премьера Яира Лапида — 24, а блок крайне правых "Религиозный сионизм" становится третьей по величине фракцией с 14 депутатами.

Блок "Государственный лагерь" под руководством министра обороны Бени Ганца займёт 12 мест в Кнессете, от ультраортодоксальной партии ШАС проходит 11 человек, от ультрарелигиозной "Яадут а-Тора" — 7. Партия министра финансов Авигдора Либермана "Наш дом — Израиль" получает шесть мандатов, по пять мест займут арабская партия "Раам" и блок арабских партий "Хадаш-Тааль". У рабочей партии "Авода" четыре депутатских места. А вот левая партия "Мерец", входившая в состав прежней правительственной коалиции, впервые не прошла электоральный барьер. Не попадёт в Кнессет и арабская партия "Балад".

Экс-премьер Нетаньяху, таким образом, может сформировать праворелигиозную коалицию со своими традиционными партнёрами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса. Его противники получили 46 голосов, а ещё 10 — у арабских партий. Напомним, в Израиле уже несколько лет продолжается политический кризис. Нынешние выборы стали пятыми внеочередными за три с половиной года.