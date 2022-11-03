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Опубликовано 3 ноября 2022, 19:08
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Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным

Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным, а также военнослужащим-контрактникам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ, иным гражданам РФ (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей", — гласит текст указа.

Там указан и ряд исключений. Такая выплата не положена военнослужащим, замещающим воинские должности курсантов военных училищ и вузов, которые находятся в ведении Минобороны РФ. Правительству поручено определить порядок выплат. Указ касается контрактов, подписанных с 21 сентября, то есть со дня объявления частичной мобилизации.

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Ранее в Госдуме объяснили, почему некоторые мобилизованные получили небольшие выплаты. Оказалось, имеет значение, в какую декаду месяца они были отправлены на службу.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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