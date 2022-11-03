Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным, а также военнослужащим-контрактникам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ, иным гражданам РФ (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей", — гласит текст указа.

Там указан и ряд исключений. Такая выплата не положена военнослужащим, замещающим воинские должности курсантов военных училищ и вузов, которые находятся в ведении Минобороны РФ. Правительству поручено определить порядок выплат. Указ касается контрактов, подписанных с 21 сентября, то есть со дня объявления частичной мобилизации.