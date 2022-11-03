Reuters: Трамп собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году
Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп собирается баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Как уточняет Reuters, он намерен объявить об избирательной кампании после выборов в Конгресс 8 ноября.
"Трамп намерен баллотироваться в 2024 году. Думаю, что он хочет участвовать, и объявление о выдвижении кандидатуры перед Днём благодарения даёт ему преимущество перед противниками, и он это понимает", — отметил один из советников Трампа.
По данным СМИ, 45-й американский лидер сейчас выясняет, кто именно будет участвовать в кампании. Не исключено, что он может и вовсе передумать выдвигать свою кандидатуру.
Ранее Лайф писал, что 57% граждан США выступили против того, чтобы действующий глава государства Джо Байден и бывший лидер страны Дональд Трамп баллотировались в президенты в 2024 году. Об этом свидетельствуют итоги опроса, который провели компания Yahoo! и исследовательская организация YouGov.
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Getty Images / Brandon Bell