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3 ноября, 15:35

В поместье Трампа во Флориде забрались неизвестные

WPBF 25 News: В полицию заявили о вторжении в поместье Трампа во Флориде

Полицейские приехали по вызову о незаконном проникновении на территорию поместья бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщила репортёр местного издания WPBF 25 News Джосси Карбонаре.

"Нам сказали, что секретная служба проводит зачистку", — написала она в "Твиттере".

По словам журналистки, другие подробности произошедшего оперативники не разглашают.

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Ранее Лайф сообщал, что у Трампа при обыске обнаружили более 300 секретных документов. Теперь у представителей американской администрации насчитывается 26 коробок с материалами, хранившимися у экс-лидера Штатов. Из них 11 комплектов — это секретные документы, а один даже помечен грифом "совершенно секретно".

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Getty Images / Scott Olson

Наталья Исакова

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