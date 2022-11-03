В поместье Трампа во Флориде забрались неизвестные

Полицейские приехали по вызову о незаконном проникновении на территорию поместья бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщила репортёр местного издания WPBF 25 News Джосси Карбонаре.

Ранее Лайф сообщал, что у Трампа при обыске обнаружили более 300 секретных документов. Теперь у представителей американской администрации насчитывается 26 коробок с материалами, хранившимися у экс-лидера Штатов. Из них 11 комплектов — это секретные документы, а один даже помечен грифом "совершенно секретно".