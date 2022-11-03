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Регион
Опубликовано 3 ноября 2022, 15:23
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Иностранцы больше не хотят жертвовать деньги на нужды ВСУ

Onet: Финансовая поддержка украинских войск от иностранцев пошла на спад

Финансовая поддержка украинских войск от граждан иностранных государств пошла на спад. Об этом сообщает польский портал Onet.

"В начале спецоперации Национальный банк Украины (НБУ) открыл счёт, на который люди со всего мира могли перевести средства для поддержки ВСУ. Однако энтузиазм в скором времени угас и вливания уменьшились", — говорится в статье.

Автор материала уточняет, что к 20 октября текущего года на счёт НБУ поступило 21,7 миллиарда гривен, из которых 20,8 миллиарда было передано ВСУ. При этом, по данным журнала Forbes, на которые ссылается издание, 70% от общей суммы было зачислено ещё до 19 апреля, то есть меньше чем за два месяца после начала спецоперации. Вместе с тем приводятся данные о процентном соотношении иностранных валют, поступивших на украинские счета. Так, 50% суммы составили американские доллары, 23% — евро, 14% — фунты стерлингов и 6% — польские злотые.

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А ранее стало известно, что всё больше немцев поддерживают позицию России в украинском кризисе. Так, 40% опрошенных согласились с утверждением, что спецоперация стала реакцией Москвы на многочисленные провокации со стороны НАТО. Это на 11% больше, чем в апреле текущего года.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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