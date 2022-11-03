Die Welt: Кабмин ФРГ опроверг заявления Эрдогана о смене позиции Шольца по Украине

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил позицию относительно Украины, опровергли в немецком правительстве. Об этом сообщает газета Die Welt.

"В разговоре канцлер повторил свою позицию, согласно которой именно российский президент должен прекратить эту жестокую войну, вывести российские войска с Украины и вступить в мирные переговоры с Киевом", — приводит издание слова представителя правительства.