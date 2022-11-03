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3 ноября, 15:11

Die Welt: Кабмин ФРГ опроверг заявления Эрдогана о смене позиции Шольца по Украине

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил позицию относительно Украины, опровергли в немецком правительстве. Об этом сообщает газета Die Welt.

"В разговоре канцлер повторил свою позицию, согласно которой именно российский президент должен прекратить эту жестокую войну, вывести российские войска с Украины и вступить в мирные переговоры с Киевом", — приводит издание слова представителя правительства.

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Ранее в интервью телеканалу A Haber президент Турции рассказал, как Шольц высказался о необходимости найти общий язык с российским лидером. Эрдоган отдельно напомнил, что ещё месяц назад канцлер Германии "занимал совершенно иную позицию" в отношении Москвы.

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Getty Images / Pool

Илья Суриков

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