Die Welt: Кабмин ФРГ опроверг заявления Эрдогана о смене позиции Шольца по Украине
Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил позицию относительно Украины, опровергли в немецком правительстве. Об этом сообщает газета Die Welt.
"В разговоре канцлер повторил свою позицию, согласно которой именно российский президент должен прекратить эту жестокую войну, вывести российские войска с Украины и вступить в мирные переговоры с Киевом", — приводит издание слова представителя правительства.
Ранее в интервью телеканалу A Haber президент Турции рассказал, как Шольц высказался о необходимости найти общий язык с российским лидером. Эрдоган отдельно напомнил, что ещё месяц назад канцлер Германии "занимал совершенно иную позицию" в отношении Москвы.
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