В Запорожской области остановили вспышку птичьего гриппа

На территории Запорожской области остановили вспышку птичьего гриппа. Как журналистам рассказали в Службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору по региону, вирус удалось вычислить после сообщений о массовой гибели домашних птиц в селе Мариновка.

"Нарушений ветеринарно-зоотехнических требований в хозяйстве специалисты не отметили. Оперативно проведённые лабораторные исследования показали вирус птичьего гриппа", — отметили в санитарной службе.

На данный момент все тушки погибших кур были сожжены, сейчас территорию дезинфицируют специалисты. За последние трое суток повторных случаев заболевания, к счастью, выявлено не было. Местным жителям, которые занимаются разведением домашних птиц, порекомендовали провести вакцинацию поголовья.